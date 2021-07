Equipes de órgãos públicos vistoriam lagos da região do Parque São Vicente - Divulgação/Ascom

Publicado 13/07/2021 08:23

Petrópolis - O secretário de Meio Ambientede Petrópolis, Edmardo Campbell, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento - Comdep, Leonardo Fernandes, estiveram nesta segunda-feira (12), acompanhados de equipe do Instituto Estadual do Ambiente - Inea, no Parque São Vicente, no Quitandinha, para vistoriar os lagos da região.

O grupo esteve no local para discutir com representante do instituto estadual detalhes sobre ações que serão realizadas no local para desassoreamento dos lagos.



"O serviço é atribuição do Inea, mas daremos todo o apoio necessário, trabalhando de maneira integrada para atender esta que é uma importante demanda dos moradores aqui da região", destacou o secretário de Meio Ambiente.



Segundo o presidente da Comdep, prefeitura e Inea estão acertando os últimos detalhes da operação: "O serviço será iniciado o mais rapidamente possível", afirmou Fernandes.