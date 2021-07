Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, durante ato de assinatura do contrato dos primeiros convocados do Processo Seletivo da Secretaria de Educação - Divulgação/Ascom

Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, durante ato de assinatura do contrato dos primeiros convocados do Processo Seletivo da Secretaria de EducaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 14/07/2021 13:34

Petrópolis - Um ato na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta, nesta terça-feira (13), com a presença do prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, marcou a assinatura do contrato dos primeiros convocados do Processo Seletivo da Secretaria de Educação. Os profissionais já escolherão vaga nessa semana, receberão formação sobre o trabalho na rede Municipal e iniciarão a atuação no ensino remoto.

“Um reforço necessário e esperado que fará diferença na rede municipal. Os profissionais terão o suporte da Secretaria de Educação e poderão, a partir de agora, auxiliar os alunos e equipes gestoras das Unidades Escolares. As crianças e adolescentes serão os mais beneficiados em todo esse processo”, disse o prefeito interino.

Publicidade

Neste primeiro momento, os professores atuarão no ensino remoto. “Eles receberão as informações e formações necessárias no que diz respeito à dinâmica do ensino remoto, o uso da plataforma Educa em Casa e os documentos norteadores da rede”, explicou a secretária de Educação, Marcia Palma.

A convocação para assinatura do contrato pela Secretaria de Administração e posterior escolha de vagas na Secretaria de Educação será feita por blocos.

Publicidade

Adriane Machado foi uma das convocadas nessa primeira fase: “Estou feliz. Estava ansiosa por esse dia e espero poder começar a trabalhar logo com as crianças. É o que eu gosto de fazer. Sou professora por vocação. Comprometimento é fundamental e a expectativa é a melhor possível”, disse.

Alethea Patrick Santos ressaltou que a pandemia atrapalhou o percurso normal do ensino, mas garantiu que está pronta para auxiliar no que for necessário: “São muitos os desafios, sabemos disso. Mas estou pronta para a batalha. As crianças podem esperar o melhor de mim. Sorriso no rosto, vestir a camisa, lutar pelo melhor, educação é a minha bandeira e minha paixão”.