Ana Luiza Franco, coordenadora do CRAM, e sua equipe do Ônibus Lilás - Divulgação/Ascom

Publicado 14/07/2021 19:48

Petrópolis - O ônibus lilás do Centro de Referência em Atendimento a Mulher (CRAM) se tornou um importante aliado do programa Acelera Petrópolis, que está sendo desenvolvido pela Prefeitura. A estrutura, que oferece atendimentos com psicólogos, assistente social e uma advogada já esteve no Alto Independência, Roseiral, Vicenzo Rivetti e Vale do Carangola e um total de 40 mulheres já foram recebidas no espaço.

“A presença do ônibus lilás dentro do Acelera Petrópolis é fundamental para garantirmos que as políticas públicas cheguem até as mulheres das comunidades. Muitas delas precisam de orientação e, as vezes, não conseguem sair de seus bairros para buscar o apoio e orientações relacionadas ou não a casos de violência doméstica”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

Para a coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, acompanhando o Acelera Petrópolis, a instituição consegue identificar as mulheres que vivenciam situações de violência dentro das comunidades, mas que não conseguem ser ouvidas ou se locomoverem até o equipamento, no centro da cidade.

“A nossa intenção é levar orientação às mulheres de uma forma acolhedora, abrindo um espaço para que se sintam seguras para compartilhar dúvidas e sentimentos, e além disso, conscientizar para que as que sofreram algum tipo de violência denunciem”, explicou a coordenadora do CRAM.

"A equipe que atua no ônibus lilás esclarece dúvidas e passa orientações as moradoras sobre diferentes assuntos, inclusive pensão alimentícia. A busca inicial geralmente é por questões jurídicas como guarda dos filhos e também procura por psicóloga. Mas em diversos atendimentos, descobrimos na conversa que a mulher sofre algum tipo de violência e que, muita das vezes, nem ela identificou. Acompanhar o Acelera Petrópolis está permitindo que elas sejam esclarecidas”, completou Ana Luiza.

Na próxima sexta-feira, a estrutura vai estar no Cidade Nova, de 9h às 14h, na Paróquia São Sebastião do Carangola.