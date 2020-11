Joey Cramer Buena Vista Distribution

Por O Dia

Astro-mirim nos anos 80, Joey Cramer viu a carreira e a própria vida desandar após envolvimento com drogas. A história de sua trajetória até se reabilitar, passando por uma prisão forçada, foi contada no documentário "A Vida Após o Navegador".

fotogaleria



O ator de "O Voo do Navegador", de 1986, da Disney, decidiu, na época, fazer uma pausa na precoce carreira para "levar uma vida normal".



No entanto, Joey acabou não se adaptando e se envolveu com drogas ainda adolescente. "Eu me viciei muito jovem, com 14 ou 15 anos", disse ele ao Daily Star.



Joey acabou viciado em cocaína e crack, passando por clínicas de reabilitação aos 18 anos.

O ator de "O Voo do Navegador", de 1986, da Disney, decidiu, na época, fazer uma pausa na precoce carreira para "levar uma vida normal".No entanto, Joey acabou não se adaptando e se envolveu com drogas ainda adolescente. "Eu me viciei muito jovem, com 14 ou 15 anos", disse ele ao Daily Star.Joey acabou viciado em cocaína e crack, passando por clínicas de reabilitação aos 18 anos.

Publicidade

O ator ficou "limpo" por cerca de dez anos, mas sofreu uma recaída em 2007, quando foi preso por porte de drogas.



Em 2011, Joey passou a usar heroína, sob influência da namorada. No fundo do poço e morando nas ruas, Joey cometia pequenos delitos para se alimentar.



Foi assim que, em 2016, ele decidiu roubar um banco para conseguir se afastar das drogas de uma vez por todas e receber tratamento adequado. O ator usou uma peruca, bandana e óculos escuros, e entregou um bilhete a um caixa do banco Scotiabank, em Sechelt (Columbia Britânica, no Canadá).



"Foi um alívio ser preso", declarou Joey, que passou metade da pena de dois anos em reclusão. Na cadeia, o ator aprendeu a jogar xadrez, a desenhar e a praticar ioga.



"A questão do vício e do trauma é que, se não tratamos o problema, ele continua lá, e em algum momento, ele vai voltar à tona", disse Joey, que reconhece que os erros do passado não o definem hoje.



"Me deem alguns anos, um pouco de crédito, e talvez possamos abordar a Disney e ver se podemos fazer uma continuação do filme. Talvez em 2026, no aniversário de 40 anos do lançamento...", finalizou o ator, com otimismo.