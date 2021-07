Mulher morre ao escorregar após tirar selfie em cachoeira. Jovem colecionava viagens e fotos em paisagens turísticas nas redes sociais - Reprodução

Mulher morre ao escorregar após tirar selfie em cachoeira. Jovem colecionava viagens e fotos em paisagens turísticas nas redes sociaisReprodução

Publicado 13/07/2021 18:42 | Atualizado 13/07/2021 18:53

Hong Kong - Uma mulher de 32 anos morreu após escorregar em uma cachoeira de Hong Kong. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Sofia Cheung tentava tirar uma selfie no local, quando despencou no riacho Tsing Dai.



A mulher estava acompanhada de três amigas no momento do acidente. O grupo que estava com ela acionou a emergência, que a encaminhou a um hospital. Sofia, no entanto, não resistiu e foi declarada morta no local.

Segundo a publicação, a jovem era aventureira e aficionada por atividades ao ar livre. Os momentos eram registrados e compartilhados em suas redes sociais.



A região onde ocorreu o acidente está localizada próxima à Montanha Pineapple, ponto-turístico conhecido por trilhas e pela vista do pôr do sol



Nas redes socais de Sofia, outros aventureiros prestaram suas condolências, comentando na última foto publicada pela mulher no Instagram . "Vou sentir falta do seu bate-papo todos os dias. Eu te amo sempre. Descanse em paz minha linda Sofia", comentou uma usuária, entre as diversas mensagens.