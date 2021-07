Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará nesta quarta-feira ao Reino Unido - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará nesta quarta-feira ao Reino UnidoAFP

A AFP

Publicado 13/07/2021 14:44

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursará nesta terça-feira, 13, na Filadélfia, o berço da Constituição do país, para alertar que manobras republicanas estão gerando a pior ameaça para a democracia desde a Guerra Civil.

O discurso na cidade onde foi redigido e assinado o documento que fundou o sistema democrático dos Estados Unidos em 1787 é a intervenção mais significativa do presidente, em uma controvérsia que causa conflitos entre democratas e republicanos.

Publicidade

Segundo a Casa Branca e os democratas do Congresso, os republicanos estão usando as legislaturas estaduais para restringir o direito ao voto em todo o país, com o pretexto de aumentar a segurança eleitoral.

Os republicanos, liderados pelo ex-presidente Donald Trump e sua campanha sem precedentes para reverter sua derrota contra Biden, insistem que é preciso ter regras de votação mais rígidas para acabar com a fraude. Eles sugerem reduzir a votação por correio, diminuir os horários de abertura das urnas e impor fortes multas aos trabalhadores eleitorais que cometerem erros.

Publicidade

Enquanto os republicanos alegam que essas medidas garantiriam a transparência das eleições, os democratas afirmam que a incidência de fraude já é extremamente baixa atualmente e dizem que as medidas afetarão principalmente os eleitores negros ou de outras minorias, que tendem a votar nos democratas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse na segunda-feira que Biden explicará "por que negar o direito ao voto é uma forma de repressão e uma forma de silenciamento" e por que representa o "pior desafio à nossa democracia desde a Guerra Civil".

Publicidade

No entanto, não está claro se Biden pode fazer alguma diferença.

Os democratas no Congresso tentaram em vão promulgar leis federais que protejam o acesso às urnas.

Publicidade

O desentendimento fez com que os democratas apelassem à regra do Senado conhecida como obstrucionismo, na qual por costume, não por lei, o voto de 60 dos 100 senadores é necessário para aprovar a maioria das leis.

Isso significa que os republicanos podem bloquear facilmente qualquer projeto de lei, já que a Câmara Alta está dividida em 50%, mas Biden se mostrou relutante a pressionar por uma mudança.

Publicidade

No episódio mais dramático desta batalha, os legisladores democratas no Texas deixaram o estado na segunda-feira para quebrar o quorum na legislatura, no qual a maioria republicana estava prestes a votar novas restrições.

Esta foi a segunda vez que os democratas recorreram a essa tática incomum para evitar o projeto de lei.

Publicidade

Os legisladores do Texas voaram para Washington para pressionar os congressistas a impulsionar leis federais de proteção ao voto.