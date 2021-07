Papa Francisco - AFP

Publicado 13/07/2021 10:23 | Atualizado 13/07/2021 10:28

Cidade do Vaticano - Operado do cólon em 4 de julho em hospital de Roma, o papa Francisco segue sua recuperação e voltará ao Vaticano "o mais rápido possível" - anunciou seu porta-voz, Matteo Bruni, nesta terça-feira, 13.

"O Santo Padre continua com o tratamento previsto e com a reabilitação, o que lhe permitirá voltar ao Vaticano o mais rápido possível", afirmou Bruni.

Francisco, de 84 anos, está internado no 10º andar do Hospital Gemelli. No domingo, 11, fez a tradicional oração do Ângelus da varanda de seu quarto.

Sob anestesia geral, a operação consistiu em uma "colectomia esquerda" para remover um pedaço do cólon. A cirurgia foi decidida, porque o papa sofria de uma estenose diverticular sintomática do cólon.

"Entre os muitos doentes que encontrou nestes dias, dirige um pensamento especial àqueles que, estando deitados, não podem voltar para casa", informou seu porta-voz, em um comunicado.

"Que possam viver este tempo como uma oportunidade, embora vivida com dor, para se abrirem com ternura ao irmão, ou irmã, enfermos, do leito ao lado, com os quais compartilha a mesma fragilidade humana", acrescentou.

O pontífice costuma visitar pacientes hospitalizados em seu andar e celebra a missa na capela com o pessoal médico e de enfermagem que o atendem no Gemelli.