Mulher foi amarrada em assento após tentar abrir porta do avião - Reprodução TikTok

Mulher foi amarrada em assento após tentar abrir porta do aviãoReprodução TikTok

Publicado 12/07/2021 16:26

EUA - Um vídeo que viralizou no TikTok na última semana mostra uma mulher que teve que ser amarrada com fita adesiva no assento após se descontrolar durante um voo. O caso ocorreu no dia 6 deste mês nos Estados Unidos.

Segundo a jovem que fez a gravação, a mulher, que teve de ser contida por toda a tripulação, tentou abrir a porta do avião para se jogar e atacou outros passageiros.

Assista ao vídeo:

O caso ocorreu em um avião da American Airlines com destino a Carolina do Norte. O piloto, em recado para os passageiros, afirmou que estava acontecendo “uma situação ruim”.

Publicidade

“Ela teve um colapso, e se sentiu a urgência de deixar o avião. Ela dizia precisar deixar a aeronave e foi ate a porta e começou a bater nela, gritando que precisava deixar o local”, revela a jovem, em conversa que teve com uma das aeromoças, que explicou o ocorrido.

Nas imagens, foi possível ver que a mulher, não identificada, foi amarrada nos braços, peito e teve a boca tampada em um assento. Ao desembarcar, a mulher foi levada pelo serviço de emergência ate um hospital local para ser medicada.