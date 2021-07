Tempestade na Índia - Reprodução

Tempestade na ÍndiaReprodução

Publicado 12/07/2021 16:52 | Atualizado 12/07/2021 16:53

Índia - Uma tempestade de raios matou ao menos 50 pessoas em vários estados da Índia, de acordo com informações das autoridades indianas nesta segunda-feira, 12. No estado de Rajasthan, no noroeste da Índia, 18 morreram neste domingo. Entre os mortos estão 11 turistas que visitavam o forte Amer, que estavam fazendo selfies no local, além de sete crianças que moravam na região.

De acordo com informações das autoridades, em determinado momento, para fugir da chuva, o grupo de turistas decidiu se abrigar embaixo de uma torre, que foi atingida por um raio e desmoronou, deixando as pessoas soterradas.

O abrigo, no entanto, estava localizado em uma espécie de colina, então um "desfiladeiro" foi formado com o desmoronamento, e outras pessoas acabaram caindo no local e também morrendo. Após mais de 12 horas de buscas, as equipes de regate conseguiram retirar todos os corpos.

Na noite de domingo, ao menos mais dois incidentes com raios no mesmo estado deixaram sete crianças mortas. As circunstâncias dos óbitos, porém, ainda não foram divulgadas pelas autoridades locais.

O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, expressou suas condolências às famílias das vítimas por meio das redes sociais. "Autoridades estão trabalhando com o governo estadual e todo o suporte possível é oferecido para eles. Rezo pela segurança daqueles que estão em áreas afetadas", disse ele.

De acordo com as informações, a "temporada de raios" na Índia atinge o país todos os anos e deve continuar até setembro.