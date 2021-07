Joe Biden - AFP

Joe BidenAFP

Publicado 12/07/2021 16:58 | Atualizado 12/07/2021 17:09

O presidente Joe Biden expressou na segunda-feira, 12, seu apoio ao povo cubano em meio a raros protestos no país sobre a falta de liberdade e a piora da economia, conclamando o regime do presidente cubano, Miguel Diàz-Canel, a "ouvir seu povo e servir suas necessidades". As informações são da CNN Brasil.



"Estamos ao lado do povo cubano e seu clamor por liberdade e alívio das trágicas garras da pandemia e das décadas de repressão e sofrimento econômico a que tem sido submetido pelo regime autoritário de Cuba", disse Biden em um comunicado.

“O povo cubano está bravamente fazendo valer os direitos fundamentais e universais. Esses direitos, incluindo o direito de protesto pacífico e o direito de determinar livremente seu próprio futuro, devem ser respeitados. Os Estados Unidos exortam o regime cubano a ouvir seu povo e servir às suas necessidades neste momento vital, em vez de enriquecer”, continuou o presidente.



Os funcionários da Casa Branca estão monitorando de perto os protestos no país, a 90 milhas dos Estados Unidos, com o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan alertando contra o direcionamento dos manifestantes pacíficos.

Publicidade

Milhares de cubanos saíram às ruas no domingo, 11, para protestar contra a falta de alimentos e remédios enquanto o país atravessa uma grave crise econômica agravada pela pandemia Covid-19 e as sanções dos EUA.



Muitos gritaram por "liberdade" e pediram a renúncia de Díaz-Canel, informou a Reuters. Vários manifestantes foram presos pela polícia, que usou gás lacrimogêneo para interromper algumas manifestações.

Em comentários transmitidos em rede nacional no domingo, Díaz-Canel culpou as sanções dos Estados Unidos pelas condições econômicas, que Biden não abordou em sua declaração. O governo Trump promulgou algumas das medidas econômicas mais duras contra Cuba em décadas e, até agora, o governo Biden ainda não as suspendeu.



“Os EUA apoiam a liberdade de expressão e reunião em Cuba e condenariam veementemente qualquer violência ou direcionamento a manifestantes pacíficos que estão exercendo seus direitos universais”, tuitou Sullivan na noite de domingo.