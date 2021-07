Traficantes Vinte Anos e Hello Kitty são mortos em confronto com a PM em São Gonçalo - divulgação

Rio - Os corpos dos traficantes Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, 22 anos, e Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, de 44, foram liberados pelo Instituto Médico Legal de São Gonçalo na tarde deste sábado. A dupla foi morta na manhã desta sexta-feira (16) durante confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (Mutuá). Na ocasião, outros dois comparsas também morreram na troca de tiros.

Anteriormente, representantes do IML alegaram que houve demora para a liberação dos corpos pela dificuldade de identificação.

Apesar do fim da operação na comunidade, moradores continuam relatando clima tenso no local. Por ordem de traficantes, alguns comércios permaneceram de portas fechadas na manhã deste sábado. De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), o policiamento segue reforçado na região do Salgueiro. Não há registro de operação na comunidade.

Prisão e morte

Segundo a polícia, Vinte Anos, Hello Kitty e outros dois comparsas eram suspeitos de manter uma família refém dentro da comunidade. Durante uma troca de tiros, os quatro foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos pelos policiais, mas não resistiram. A PM apreendeu dois fuzis e duas pistolas.