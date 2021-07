Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes - Reprodução/TV Globo

Rio - Uma ave foi encontrada morta, neste sábado (17), com cerca de 200 gramas de pasta base de cocaína amarrados no pescoço no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O animal foi encontrado por policiais da penitenciária durante procedimento de conferência diurno.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ao longo da semana, policiais já haviam percebido uma movimentação atípica de aves pousando nas áreas comuns da unidade e começaram a monitorar o caso. Na manhã deste sábado, os servidores se depararam com uma ave aparentemente imóvel.

O material encontrado preso no animal foi encaminhado à 146ª DP (Guarus), onde foi feito o registro de ocorrência.