Governo do Rio implementou Programa de Integração na Segurança em parceria com São João de MeritiDivulgação/Luis Alvarenga

Publicado 17/07/2021 16:08

Rio - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Polícia Militar, firmou parceria com a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para a implantação do Programa de Integração na Segurança (PROEIS). A cerimônia, que aconteceu neste sábado (17), marcou o início da ação e teve a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito, Dr. João. Com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo, o PROEIS funciona com a contratação, por parte dos municípios que custeiam o Regime Adicional de Serviço (RAS), de policiais militares de folga. O efetivo vai atuar em três turnos de oito horas, com quatro policiais em duas viaturas.

Cláudio Castro destacou que a gestão, a partir de agora, trabalha em conjunto com prefeituras e câmaras de vereadores, além das demais instâncias governamentais.

"Esse projeto que estamos expandindo é a prova de que o trabalho em parceria gera resultados. Essa união já está levando o Rio para o caminho do desenvolvimento. A segurança pública é nossa prioridade e não vamos medir esforços para que a população do estado do Rio se sinta mais protegida".

O policiamento ostensivo, com gestão operacional da prefeitura de São João de Meriti, trabalhará junto com o 21º BPM para identificar manchas criminais e executar ações a partir de indicadores de violência (roubos de rua, roubos a transeuntes e roubos a veículos) e ajudar a combater a criminalidade. De acordo com o convênio, entre governo do estado e prefeitura, poderão ser empregados até 12 policiais por dia. Além disso, os agentes também vão prestar apoio às ações do município. Os três horários dos turnos são: meia-noite às 8h, 8h às 14h e 14h à meia-noite.

Serviços para a população

O governador Cláudio Castro esteve também no Jardim Sumaré, local que recebeu a 1ª edição do projeto “Prefeitura no seu Bairro”. Diversos serviços públicos foram oferecidos à população de São João de Meriti. O Estado esteve presente com os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das secretarias de Desenvolvimento Social e Trabalho e Renda.