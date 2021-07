Promotor Bruno Gangoni, do Gaeco, do Ministério Público do Rio Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Promotor Bruno Gangoni, do Gaeco, do Ministério Público do Rio JaneiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/07/2021 13:24

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) nomeou o promotor de Justiça Bruno Gangoni para atuar temporariamente no acompanhamento dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais criminais de atribuição da força-tarefa que investiga o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, informou o MPRJ neste sábado (17).

A nomeação será publicada no Diário Oficial na segunda-feira (19). Gangoni, que também coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), foi designado para o recebimento de eventuais intimações e cumprimento dos prazos processuais até que sejam anunciados os novos nomes para atuar na força-tarefa em substituição às promotoras de Justiça que optaram por não continuar no caso.

Publicidade

Há uma semana, as promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile decidiram se afastar da força-tarefa que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a decisão foi voluntária e o motivo não foi informado. As promotoras assumiram o caso em setembro de 2018, seis meses após o assassinato.

Publicidade

Últimas implicações do caso Marielle e Anderson

viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, Julia Mello Lotufo , que negocia uma delação premiada ao MPRJ, disse aos procuradores saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco, assassinada junto do motorista Anderson Gomes em março de 2018.

Publicidade

Ela nega que o ex-marido tenha envolvimento nos assassinatos de Marielle e Anderson, mas chegou a revelar que integrantes da milícia da comunidade Gardênia Azul procuraram Adriano para falar sobre um plano de matar a vereadora. Ela disse à promotoria que Adriano achou a ideia absurda e arriscada, por envolver uma parlamentar.

De acordo com Júlia, a milícia teria alegado que a atuação na câmara de vereadores do Rio colocava em risco os negócios da milícia, não só de Gardênia Azul, mas também da comunidade Rio das Pedras.

Publicidade

Cobrança de informações

Publicidade

Antes do encontro, familiares, representantes do Instituto Marielle Franco e da Anistia Internacional fizeram um ato em frente ao MPRJ, no Centro do Rio. Eles cobraram informações sobre o caso e a substituição do delegado que investigava.