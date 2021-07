Machadinha usada para golpear a vítima foi apreendida - divulgação

Publicado 17/07/2021 12:35 | Atualizado 17/07/2021 12:39

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam temporariamente nesta sexta-feira (17) Alessandra Maria de Oliveira Senna e Katherine Gonçalves dos Reis, pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, cometido contra um motorista de aplicativo, em Belford Roxo , na Baixada Fluminense.

As duas são investigadas por torturar e matar Michael Estevan Gonçalves, de 39 anos, que trabalhava como motorista do aplicativo, no dia 11 de junho. O corpo da vítima, foi encontrado no dia seguinte ao seu desaparecimento, na beira de um rio, no bairro Heliópolis.



Segundo a polícia, no final da noite do dia 11 de junho e início da madrugada do dia 12, duas mulheres foram flagradas por câmeras de segurança utilizando o carro da vítima, realizando saques e utilizando seu cartão em postos de gasolina. Alessandra foi formalmente reconhecida em sede policial por testemunhas que trabalhavam nestes locais.



Ainda segundo os policiais, a vítima apresentava diversos cortes pelo corpo e principalmente na cabeça, sugerindo que pudesse ter sido torturada antes de morrer para que fornecesse as senhas dos cartões utilizados e entregasse seus bens.



Digital encontrada no carro

O veículo da vítima foi encontrado no dia seguinte a partir de informações fornecidas pela família, em razão do rastreador da seguradora e, submetido a perícia papiloscópica. A digital de Alessandra Maria de Oliveira Senna foi encontrada no retrovisor esquerdo cuja posição indicava que ela era a motorista, fato confirmado nos interrogatórios.



Alessandra foi presa no final da tarde de sexta-feira com um mandado de prisão temporária e confessou o crime. Ela levou os policiais até sua residência, onde foi apreendido o machadinho utilizado para matar Michael, além de um simulacro de arma de fogo.



Ao ser presa, Alessandra apontou Katherine Gonçalves dos Reis como a mulher que lhe acompanhava. Katherine foi conduzida para depoimento na DHBF e sua prisão temporária foi expedida durante a noite no Plantão Judiciário da Capital.

Ciúme teria motivado o crime



Segundo a polícia, Alessandra contou que foi até a Taquara, na Zona Oeste, encontrar com Michael, que já estava com Katherine. O trio, então, decidiu continuar bebendo na casa de Alessandra, em Nova Aurora, em Belford Roxo. Já na Baixada Fluminense, as acusadas contaram que teriam tido um desentendimento porque o motorista de aplicativo estaria assediando Katherine, que possuía um relacionamento com Alessandra.



Alessandra então passou a golpear a vítima com um machadinho enquanto Katherine amarrou suas mãos e o vendou, exigindo as senhas de seus cartões. Michael foi colocado no banco de trás do próprio carro, junto com Katherine, enquanto Alessandra dirigia até a beira do rio onde o corpo foi encontrado.



Katherine tentou aplicar um “mata-leão” na vítima para que desmaiasse e facilitasse seu assassinato, mas não obteve sucesso. Então, Alessandra passou a desferir novos golpes no motorista até deixá-lo agonizando no local.



Em seguida, a dupla passou a realizar saques em estabelecimentos comerciais, utilizando o veículo da vítima, que foi abandonado próximo a casa de Alessandra e encontrado no dia seguinte.