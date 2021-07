Cervejaria Noi doou um barril de 50 litros para cada uma das casas participantes - Divulgação

Rio - Que tal ajudar uma causa nobre e ainda ganhar um chope Bionda, da Noi? ATodos os restaurantes niteroienses da rede Noi Gastronomia receberão doações para a ação “Locomotiva do Bem”, do RioSolidario, que levará alimento para mais de mil entidades beneficentes que enfrentam a fome causada pela pandemia. São duas opções bem simples: quem doar dois quilos de alimentos não perecíveis ou R$ 10,90, por meio de um QR Code, vai ganhar um chope Bionda (Pilsen) de 300 ml. A cervejaria Noi doou um barril de 50 litros para cada uma das casas participantes, e a expectativa é arrecadar mais de uma tonelada de alimentos. A ação é válida até o dia 14 de agosto ou enquanto durarem os barris.

Para Bianca Buzin, diretora da Cervejaria Noi, participar da “Locomotiva do Bem” reforça o compromisso da marca com a sociedade. “Em 2020, nós realizamos duas edições do Drive Thru Solidário, em Niterói, e o Delivery Solidário, em São Paulo, e, junto aos nossos clientes, doamos mais de 5 toneladas de alimentos não perecíveis. Agora, abraçamos a ação do RioSolidario e esperamos conseguir mais de uma tonelada em doações e ajudar a quem mais precisa”, explicou Bianca.

Himalaia Galvão, diretor executivo do RioSolidario, ressalta o valor de parcerias como a firmada com a Noi. "Bom saber que os restaurantes da Noi estão conosco nesta ação. Difundir a solidariedade é muito importante, ainda mais quando se trata de ajudar quem mais necessita. Parabéns!", celebrou Galvão.

Locais de doação:

Noi Itacoatiara – Av. Beira-Mar, 309, Itacoatiara, Niterói

Noi Itaipu – Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1964, Itaipu, Niterói

Noi Jardim Icaraí – Rua Ministro Otávio Kelly, 174, loja 1, Icaraí, Niterói

Noi Miguel de Frias – Av. Quintino Bocaiúva, 201, São Francisco, Niterói

Noi Moreira César – Rua Cel. Moreira Cesar, 251 (Lojas 117, 118 e 119), Icaraí, Niterói

Noi Plaza Shopping – Rua Quinze de Novembro, 8 (3º piso), Centro, Niterói

Noi São Francisco – Av. Quintino Bocaiúva, 201, São Francisco, Niterói

SERVIÇO

Ação Noi “Locomotiva do Bem”

Quem doar dois quilos de alimentos não perecíveis ou R$ 10,90 ganhará um chope Bionda de 300 ml;

Quando: de 14 de julho até 14 de agosto ou enquanto durarem os barris doados;

Onde: Restaurantes Noi na cidade de Niterói