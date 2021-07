Incêndio foi controlado - Reprodução

Publicado 17/07/2021 21:46 | Atualizado 17/07/2021 21:55

Rio - Um incêndio atingiu um cômodo nos fundos do Hospital da Ilha do Governador, na Rua Mestre Rodrigues, número 115, no bairro Tauá, na tarde deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do 19º GBMERJ (Ilha) foram acionados para o local por volta das 15h e rapidamente controlaram o fogo.

Ainda segundo a corporação, não houve feridos e a ocorrência já foi finalizada. A causa do incêndio ainda é desconhecida.