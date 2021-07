Traficante Hello Kitty - reprodução

Traficante Hello Kittyreprodução

Publicado 17/07/2021 21:06 | Atualizado 17/07/2021 21:09

Rio - A ex-namorada da traficante Hello Kitty, prestou homenagem à mulher morta nesta sexta-feira no Complexo do Salgueiro, após confronto com a polícia. A DJ Isa, como é conhecida, mostrou em suas redes sociais uma camisa que fez para a amada.



"Não existem distâncias quando alguém significa tudo para você. Você se foi mas ainda te sinto comigo em todos os lugares que eu vou. Te carrego do lado esquerdo do peito e sorrio sozinha sempre que penso em você. A tristeza que eu sinto não será maior que a alegria de ter vivido uma parte dessa vida com você! Te amarei eternamente", dizia a mensagem.

Publicidade

Corpos liberados



Os corpos dos traficantes Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, 22 anos, e Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, de 44, foram liberados pelo Instituto Médico Legal de São Gonçalo na tarde deste sábado. A dupla foi morta na manhã desta sexta-feira (16) durante confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (Mutuá). Na ocasião, outros dois comparsas também morreram na troca de tiros.

Publicidade

Anteriormente, representantes do IML alegaram que houve demora para a liberação dos corpos pela dificuldade de identificação.