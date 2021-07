Traficantes Vinte Anos e Hello Kitty são mortos em confronto com a PM em São Gonçalo - divulgação

Publicado 17/07/2021 12:20 | Atualizado 17/07/2021 12:26

Rio - Os corpos dos traficantes Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, 22 anos, e Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, de 44 , permanecem no Instituto Médico Legal de São Gonçalo e ainda não foram liberados para serem enterrados. A dupla foi morta na manhã desta sexta-feira durante confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (Mutuá). Na ocasião, outros dois comparsas também morreram na troca de tiros.

A polícia já identificou um deles: Mikhael Wander Miranda Marins, o Playboy. A ficha criminal de Playboy é extensa, tendo respondido por crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e roubos. Mikhael era filho de um pastor evangélico e responsável pela Primeira Igreja Batista do Alcântara, em São Gonçalo. A igreja lamentou a morte nas redes sociais.

Representantes das funerárias contratadas para o enterro dizem que o IML alega que a dificuldade para reconhecimentos dos corpos está atrasando a liberação. O quarto morto ainda não foi identificado.

Procurada, a direção do IML ainda não se manifestou.

CLIMA TENSO

Moradores de São Gonçalo relatam que o clima ainda é tenso em vários bairros com comunidades ligadas à mesma facção criminosa que controla a venda de drogas no Complexo do Salgueiro. Por ordem de traficantes, alguns comércios permaneceram de portas fechadas na manhã deste sábado.

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), o policiamento segue reforçado na região do Salgueiro. Não há registro de operação na comunidade.

EVENTOS CANCELADOS

Após a confirmação das mortes dos traficantes Vinte Anos, Hello Kitty e seus comparsas, traficantes que usam perfis falsos informaram nas redes sociais que todos os eventos no Complexo do Salgueiro estavam cancelados e que a comunidade estava de luto.

Em outra postagem, uma pessoa reprimia quem divulgava fotos dos traficantes mortos.