Motorista Rômulo Domingos, de 36 anos, está desaparecido desde a quarta-feira (14), em São Gonçalo - Redes Sociais

Motorista Rômulo Domingos, de 36 anos, está desaparecido desde a quarta-feira (14), em São GonçaloRedes Sociais

Publicado 17/07/2021 12:07 | Atualizado 17/07/2021 12:09

Rio - Familiares e amigos do motorista de aplicativo Rômulo Domingos, de 36 anos, estão há três dias em busca de informações que possam levar ao paradeiro dele, visto pela última vez na quarta-feira (14), em São Gonçalo. Morador do bairro do Jóquei, também em São Gonçalo, Rômulo desapareceu após sair de casa para realizar uma corrida particular, solicitado por uma idosa, que tinha como destino final a Associação Pestalozzi, no bairro Badu, em Niterói. De acordo com a irmã do desaparecido, Renata Domingos, de 42 anos, Rômulo perdeu o contato com a família depois logo depois do 12h de quarta-feira.

"Uma amiga da família ligou para o celular dele para ter notícias da nossa mãe, que recentemente teve um AVC, conversou brevemente com ele e desligou. Parecia estar tudo bem, mas desde então perdemos contato, o celular só cai na caixa postal e as mensagens não chegam para ele", explica Renata.

Publicidade

Familiares procuram por motorista de aplicativo desaparecido em São Gonçalo Redes Sociais

Considerado uma pessoa calma e pai de uma adolescente de 13 anos, a irmã descarta a possibilidade de Rômulo ter sido alvo de alguma desavença. Morador de um bairro bastante violento e há dois anos trabalhando como motorista de aplicativo, Rômulo decidiu ingressar na área como uma forma de complementar a renda no final do mês. "Ele sempre trabalhou como autônomo, fazendo alguns serviços em obras, mas quando não tinha nada ele ia rodar nos aplicativos de corrida", diz a irmã.

Publicidade

Na última sexta-feira (16), a família foi chamada ao IML para identificar alguns corpos, mas nenhum se tratava do motorista. Também foi localizado um carro semelhante ao de Rômulo, um veículo Palio Sporting, cor preta, mas segundo as características do veículo, não se tratava do carro dele. "A gente pede ajuda de todos! Quem tiver alguma pista do meu irmão, por favor, nos avisem. A família precisa ter alguma resposta", pediu Renata.

A última informação sobre o veículo, que foi rastreado com a ajuda da seguradora do carro, mostra que ele está localizado no bairro de Guaxindiba, em São Gonçalo, em uma região de difícil acesso por causa do tráfico. Na última sexta-feira (16), o clima ficou ainda mais tenso no local após a morte dos traficantes Hello Kitty e Vinte Anos . A dupla era apontada pela polícia como principal liderança do Comando Vermelho (CV) em São Gonçalo.

Publicidade

As investigações sobre o desaparecimento de Rômulo Domingos estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Segundo a família, o caso pode se tratar de sequestro, mas ainda não há informações consolidadas sobre esta hipótese. A irmã disse também que a DH já solicitou o rastreio das últimas atividades do cartão de crédito de Rômulo, assim como o bloqueio do mesmo.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização do desaparecido Rômulo Domingos pode informar ao Disque Denúncia pelos seguintes canais: Central de atendimento (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular - Disque Denúncia RJ. Whatsapp ou Telegram Portal dos Desaparecidos (21) 98849-6099; Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/desaparecidosdd.org/

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Bernardo Costa