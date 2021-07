Na ação, foram apreendidos um fuzil, um revólver e material para realização de evento festivo, entre bebidas, tendas e equipamentos de som - Reprodução

Publicado 17/07/2021 14:40 | Atualizado 17/07/2021 14:57

Rio - Após a Polícia Militar deter 40 homens suspeitos no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (16), seis deles permanecem na cadeia . Segundo a PM, agentes do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram nas imediações da comunidade Parque União para reprimir a ação de criminosos nas instalações de uma escola e a realização de um baile.

De acordo com a Polícia Civil, dos conduzidos pela Polícia Militar, seis ficaram presos por crimes já cometidos. Dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, dois por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas e um por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e resistência. Um mandado de prisão contra um foragido da Justiça também foi cumprido. Não há a identificação dos criminosos.

Prisão após fugir

Durante a operação, um dos criminosos mais procurados do Brasil conseguiu fugir , porém, foi preso neste sábado em um motel na Rodovia Washington Luís, na altura de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Léo GTA, de 26 anos é apontado como líder de uma quadrilha especializada em realizar roubos milionários em centros de distribuição de cargas.

De acordo com a investigações da Polícia Civil, ele estava foragido há quase dois anos. Além de responder pelos roubos da quadrilha, ele é apontado como homem de confiança do traficante Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, de 40, líder do tráfico de drogas da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Juntos, GTA e Motoboy arrastam extensa ficha criminosa. A dupla responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, homicídios, latrocínio e exploração de menores.