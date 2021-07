Estão é reaberta em Ramos após passar por obras - Prefeitura do Rio / Divulgação

Estão é reaberta em Ramos após passar por obrasPrefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 17/07/2021 15:05

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e do BRT Rio, informou que a estação Cardoso de Moraes, no corredor Transcarioca, em Ramos, na Zona Norte da cidade, foi reaberta nesta sexta-feira (16). A estação, que estava desativada desde maio de 2020, devido a vandalismo e furto de equipamentos, é a segunda a ser totalmente reformada desde o início da intervenção.



De acordo com a prefeitura, a equipe que trabalhou no projeto levou em conta problemas graves no sistema, como depredação e evasão (calote).

Os pontos considerados frágeis no modelo anterior foram mudados. As principais alterações são: substituição dos painéis e portas de vidro por chapas metálicas vazadas – o que evita o alto índice de quebra de vidros e permite a ventilação natural; fiação embutida e mecanismos das portas blindados; alarmes luminosos e sonoros das portas, indicando a abertura e o fechamento delas, para a segurança dos usuários; e trava automática das portas (só destrava quando o BRT para na estação).



As obras incluíram o fechamento do acesso ao forro e à cobertura. A entrada é possível apenas pelas catracas próximas à bilheteria, que foi reformada. Entre os serviços executados estão ainda pinturas interna e externa, novas instalações elétricas e programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos.



Todas as mudanças implementadas na estação visam à redução dos custos com vandalismo e furto, cuja média mensal em todo o sistema é de R$100 mil. O processo de reforma e reabertura gradativa das outras 44 estações fechadas segue em ritmo intenso. Até o final de setembro, todas serão entregues à população.