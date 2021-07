A marcação dos serviços deverá ser realizada pelo site do Detran ou pelo teleatendimento - Divulgação

Publicado 14/07/2021 12:20

Magé - Para reduzir a demanda represada em função da pandemia, o Detran.RJ vai promover, no próximo sábado (17/07), mais um mutirão em todo o Estado do Rio. Serão disponibilizadas 7,9 mil vagas para os serviços de identificação civil, veículos e habilitação, em 134 unidades de atendimento. Para evitar aglomerações, o serviço precisa ser agendado. Em Magé, os serviços de identidade, como primeira e segunda via estarão disponíveis das 8h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir das 12h desta quarta-feira (14/07).



O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



“Este será o 33º mutirão desde o início da pandemia. Já atendemos cerca de 150 mil pessoas aos sábados. Como ainda não podemos operar com nossa capacidade máxima de atendimento, devido às medidas de distanciamento, continuaremos realizando mutirões até detectarmos a diminuição da demanda”, ressalta o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.