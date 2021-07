Magé tem ampliação da vacinação contra gripe para público a partir de 6 meses. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 12/07/2021 19:05 | Atualizado 12/07/2021 20:13

Magé - Por determinação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe foi ampliada para a população a partir dos 6 meses de idade. Assim, a Coordenação de Imunização de Magé mantém o atendimento nos 30 postos que já estavam atendendo aos grupos prioritários desde abril. Os polos para imunização contra o vírus Influenza (causador da gripe) são específicos para o atendimento e distribuídos nos seis distritos do município.

De acordo com o coordenador de Imunização, Henrique Moreira, todas as pessoas devem tomar a vacina contra gripe, com exceção das crianças abaixo dos 6 meses e pessoas alérgicas a ovo.

“É muito importante todos se vacinarem porque estamos no inverno, e a gripe e a Covid têm sintomas parecidos. Desta forma, o médico sempre vai questionar se a pessoa tomou a vacina contra a gripe para saber qual a linha do diagnóstico a seguir”, explicou Henrique informando ainda que os adultos e idosos somente devem estar atentos ao intervalo de 15 dias antes ou após ter recebido a imunização contra a Covid-19 para ser vacinado contra a gripe.

Unidades de Saúde da Família são polos de vacinação contra a gripe de 8h às 17h:

Barão do Iriri – Rua do Carmo, 1.703

Saco – Rua José Borel, s/n°

Canal – Rua Professor José Leandro, 1.005

Nova Marília – Rua Roberto Bussinger, s/nº

Parque Boneville – Rua Presidente Getúlio Vargas, s/nº

Citrolândia – Rua São Geraldo, 30

Flexeiras – Rua Sabogi, 57

Maria Conga – Rua Municipal, 205, Vila Esperança

Piedade – Estrada da Piedade, 397

Vila Nova – Rua Saquarema, 271

Britador – Rua Othon Linch Bezerra de Melo, 329 – ao lado do 24h de Santo Aleixo

Conceição – Estrada da Conceição, s/nº

Cachoeira Grande – Rua João Aguiar, s/nº (esquina com Estrada Municipal)

Santa Dalila – Rua Maestro Franchesco Campos, 05

São Francisco – Estrada de São Francisco, s/nº

Cantinho da Vovó – Estrada Real de Mauá, s/nº – casa 9

Figueira – Avenida Governador Roberto Silveira, s/nº

Guarani II – Rua Guarani, 1.243, loja B, Centro, Piabetá

Guarani III – Rua Magé, 513 - Piabetá

Horto – Rua Nossa Senhora da Guia, 1.250

Ilha – Rua Aristides Portugal, 53 (fundos)

Parque Maitá – Rua Claudionor Vidal, 355

Parque Caçula – Rua Santa Cecília, 90

Parque Estrela – Rua 11 de Julho, s/nº

Parque Paranhos - Travessa Cinco, Jardim Paradinhos

Ponte Preta - Lote 3, Quadra 3 - Vila Recreio

Parque Santana – Avenida Mauá, s/nº

Raiz da Serra – Rua Coronel Angelo Mendes de Morais

Vila Carvalho – Rua Prefeito Olívio de Matos, 458

Beco do Saci – Rua Prefeito Olivio de Matos, 45.