Publicado 13/07/2021 21:21

Magé - Nesta quinta e sexta (15 e 16 de julho), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos abre as inscrições online para o Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS (Sistema Único de Assistência Social), do governo federal, executado em parceria com o município.



O processo seletivo simplificado é destinado ao preenchimento de 59 vagas: 53 para visitador, que precisa ter ensino médio completo e experiência profissional na área, assim como cursos complementares. As outras seis vagas são para o cargo de supervisor, que exige ensino superior nas áreas de psicologia, serviço social ou pedagogia. Experiência e cursos também são considerados na avaliação do candidato.



Ambas as funções têm carga horária de 40 horas semanais e prazo de 12 meses de trabalho, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os salários são de R$ 1,1 mil (para o cargo de visitador) e R$2.250 mil (supervisor).



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, alerta os candidatos para terem atenção em todos os itens do edital. “Todas as etapas e critérios, e o cronograma estão bem descritos e detalhados no edital. É preciso que o candidato fique atento que o processo de inscrição só está concluído com a entrega do envelope com toda a documentação no polo”, pontua.



