Atendimento acontece em todos os 16 polos de vacinação do município de Magé.Reprodução.

Publicado 13/07/2021 21:00

Magé - A Prefeitura de Magé está vacinando a população em geral que não se enquadra nos grupos prioritários. Nesta quarta-feira (14/07) é a vez das pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades. A Prefeitura disponibiliza 15 polos de vacinação contra a Covid-19, sendo uma Super Tenda que atende 24 horas, em Piabetá, inclusive aos sábados e domingos, com acesso exclusivo para drive-thru. Além da vacinação por idade, o público-alvo também inclui as gestantes, puérperas (tiveram filhos até 45 dias) e lactantes (com bebês até 12 meses), que tenham 18 anos ou mais.



Para se vacinar contra a Covid-19 é preciso apresentar RG, CPF e cartão do SUS, o registro da dose é feito tanto no comprovante em papel quanto no sistema nacional do Ministério da Saúde, que registra o laboratório, data e local onde foi aplicada a primeira dose, com a data de retorno para completar o esquema de imunização.



Demais públicos continuam recebendo a 1ª e 2ª doses



Pessoas com 18 anos ou mais: com comorbidades, Síndrome de Down, Anemia Falciforme, em tratamento de câncer, profissionais da saúde e funerários, em todos os polos de imunização. As gestantes e puérperas com comorbidades também estão incluídas nesta faixa de idade, mas como só podem tomar vacinas dos laboratórios Pfizer, o atendimento ocorre na super tenda 24 horas em Piabetá, ou no Centro de Imunização das 8h às 17h.

Polos de vacinação:

Atendimento das 9h às 14h

USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana

CEO Piabetá – Rua Caramuru, 108 – Piabetá



Centro de Imunização



Atendimento das 8h às 17h

Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital Municipal de Magé



Super Tenda



Atendimento 24 horas

Praça 7 de Setembro - Piabetá