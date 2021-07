Detran-RJ realiza ação contra pegas e motoristas são autuados por irregularidade na Barra da Tijuca - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 16/07/2021 12:23

Rio - O Detran-RJ realizou, na noite de quinta-feira, uma operação para coibir motoristas que realizam 'pegas' na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A ação abordou 86 motoristas e foram feitas 75 autuações por irregularidades. Ao todo, 60 veículos foram multados, dos quais dois foram rebocados - por péssimo estado de conservação e por oferecerem risco à segurança viária. De acordo com a lei estadual, os condutores autuados receberam 30 dias para regularizar a situação de seus veículos e comprovar que os problemas foram sanados. Após este prazo, as infrações serão registradas no sistema e os veículos estarão proibidos de circular.

A operação aconteceu no trecho próximo ao campo olímpico de golfe, sentido Zona Sul. O departamento ressalta que a avenida é um ponto onde normalmente os 'pegas" acontecem, principalmente em vésperas de fim de semana e feriados.

Essa foi a terceira operação que contou com o apoio de drones, disponibilizados pela parceria com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ), do governo estadual. Os aparelhos foram usados para monitorar os condutores e filmar a movimentação de possíveis infratores, à distância. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) também estiveram presentes.



"O Detran está intensificando blitzes contra essas corridas ilegais. Os drones ajudam a detectar a infração com mais clareza e já a uma certa distância do local da operação", disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O departamento ressalta que participar de "pegas' é crime de trânsito. Caso os motoristas sejam flagrados praticando o crime em vias públicas, serão conduzidos à delegacia para autuação. As imagens gravadas pelos drones, nessas ações pontuais, podem ser usadas também para comprovar a prática criminosa.



Desde maio, o Detran intensificou as fiscalizações a corridas ilegais e também a motos que circulam com o sistema de escapamento adulterado, causando barulho excessivo. O departamento ressaltou que seguirá fazendo novas blitzes para coibir esses 'pegas' em todo o estado.