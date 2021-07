Homem que ostentava arma nas ruas é preso em Itaperuna - Reprodução Twitter

Publicado 16/07/2021 11:26

Rio - Policiais Militares prenderam um criminoso na manhã desta sexta-feira, na RJ-210, Estrada de Itajara, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com os agentes da 29ºBPM (Itaperuna), o homem ostentava uma arma enquanto trafegava de carro pela via na altura de Curral.

Foi apreendida uma pistola calibre 380 com o acusado e a ocorrência foi registrada na 143ª DP (Itaperuna).

