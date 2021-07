Vacinação contra a Covid-19 prossegue no Galpão Amarelo localizado na rua Theobaldo Pelegrini. - Foto: divulgação/PMVS

Publicado 14/07/2021 17:30

VARRE-SAI - A Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, avaliou com boa a adesão ao Super Dia de Vacinação contra a Covid-19 quando foram vacinadas pessoas com 30 anos ou mais, neste último domingo. Nesta quarta-feira (14/07), a vacinação foi ampliada para pessoas com 27 anos ou mais.

A coordenadora de Imunização de Varre-Sai, Sabrina Pirozzi, falou do avanço da vacinação. “Estou muito feliz em ver as pessoas procurando a vacina!! Espero que continuem assim, para que possamos imunizar rapidamente todas as pessoas acima de 18 anos.. E não se esqueçam de continuarem com os cuidados, usando sempre a máscara e fazer a higienização das mãos”, lembrou a coordenadora de Imunização.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, as pessoas que não se vacinaram em suas faixas etárias terão que aguardar todos os grupos para se vacinarem. "Queremos alertar a população que principalmente nesse momento, é necessário cautela e um compromisso maior com a vacinação contra a Covid-19 para se proteger e proteger a vida de outras pessoas. E lembrar que quem não se vacinar em suas faixas etárias, só poderá se vacinar após o último grupo que abrange as pessoas de 18 anos", afirmou o secretário.

A vacinação contra a Covid-19 prossegue no Galpão Amarelo localizado na rua Theobaldo Pelegrini, nº06, em frente à casa do vereador Cláudio Paulanti.