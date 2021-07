Os secretários de Turismo dos três municípios estiveram também em Varre-Sai, onde se encontraram com o prefeito Silvestre Gorini. - Foto: divulgação/PMVS

Os secretários de Turismo dos três municípios estiveram também em Varre-Sai, onde se encontraram com o prefeito Silvestre Gorini. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 14:04

As Secretarias Municipais de Turismo de Varre-Sai, Natividade e Itaperuna, cidades do Noroeste Fluminense, se uniram para discutir a integração de roteiros turísticos visando desenvolver ainda mais o turismo da região. A ideia é aproveitar os ativos culturais e turísticos de cada cidade em um único roteiro.

Entre os atrativos turísticos da região, Itaperuna possui o distrito de Raposo que é a única estância hidromineral de visitação do Estado do Rio com uma cadeia de hotéis já instalada e funciona como porta de entrada para os turistas visitarem a região. E Natividade, com o Turismo religioso e o rural e a gastronomia vem integrar o roteiro. Varre-Sai, somaria com a cultura italiana (com as adegas que comercializam o tradicional vinho de jabuticaba e gastronomia), o Turismo rural que abrange a cafeicultura do município e o artesanato.

Publicidade

A secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel, lembrou os benefícios que a nova modalidade de roteiro vai trazer para a economia dos municípios. “É uma importante iniciativa a parceria dos três municípios no roteiro turístico de proximidade que traz benefícios para a economia não só do nosso município, como para os demais”, afirmou a secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel.

Marcelo Nascimento, secretário municipal de Itaperuna, ressaltou a importância da união para beneficiar o setor turístico. “A gente quer buscar a integração como forma de se adaptar aos novos tempos do turismo que exige cada vez mais modernização para atender a um público cada vez mais exigente em relação a viagens e atrativos e tudo o que engloba o turismo. Acredito que Itaperuna, Varre-Sai e Natividade tenham muito a ganhar com essa integração de roteiros”, disse.

Publicidade

E o secretário municipal de Turismo de Natividade, Júlio César Ramos Barbosa (Picina), destacou o potencial gerador de renda da atividade. “Essa parceria veio para fortalecer o turismo na nossa região e evidenciar como real indústria geradora de renda para nossa população”, afirmou o secretário municipal de Turismo de Natividade, Júlio César Ramos Barbosa (Picina).

Os secretários de Turismo dos três municípios se reuniram pela manhã desta quinta-feira (01/07) em Natividade e durante a tarde, estiveram em Varre-Sai, onde se encontraram com o prefeito Silvestre Gorini, na Prefeitura. E ainda visitaram algumas potencialidades turísticas do município como o Café Rodolphi, no Sítio Vai e Volta, Adega Dário Bendia e finalizaram com café da tarde no Sítio Velho Moinho.