Noroeste Fluminense: Avaliação estrutural de passarelas e pontes marca o início do Programa Caminho Seguro. Foto: divulgação/IEEA

Por Lili Bustilho

Publicado 21/04/2021 10:42

Técnicos do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), finalizaram a avaliação de pontes, viadutos e passarelas nos municípios de Porciúncula e Natividade, no Noroeste Fluminense. A ação, que faz parte do Programa Caminho Seguro, atendeu a demanda de políticos e representantes dos municípios, após as chuvas fortes que causaram inundação nas duas cidades.

Continua após foto. Noroeste Fluminense: Avaliação estrutural de passarelas e pontes marca o início do Programa Caminho Seguro. Foto: divulgação/IEEA

- A vistoria preventiva, quando executada corretamente, reduz custos de manutenção e amplia a vida útil das estruturas, além de evitar, no caso de algum colapso da estrutura, a interdição de vias, o que traz enormes transtornos para o transporte de pessoas e cargas.” – explica Cardoso. De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto, a avaliação dos engenheiros, visualmente as obras de artes especiais não apresentam, grandes problemas estruturais que demandem suas interdições. Entretanto, se faz urgente a retirada dos detritos que se prenderam nas estruturas ocasionando uma sobrecarga extra que não foi levada em consideração no cálculo estrutural das mesmas. Esse olhar, garantiu o presidente do IEEA, Guilherme Fonseca Cardoso, irá manter essas estruturas em boas condições de operação, evitando o aparecimento de problemas que demandam maiores custos aos cofres públicos.- A vistoria preventiva, quando executada corretamente, reduz custos de manutenção e amplia a vida útil das estruturas, além de evitar, no caso de algum colapso da estrutura, a interdição de vias, o que traz enormes transtornos para o transporte de pessoas e cargas.” – explica Cardoso.

Publicidade

Ainda segundo a assessoria do IEEA, os especialistas elencaram uma série de recomendações tais como: planejamento criterioso para efetuar as recuperações e restaurações de todos os elementos que apresentam corrosão em suas armaduras e nos perfis metálicos que compõem suas estruturas; e recuperação de todos os pontos que apresentam fuga de materiais, de modo a restaurar a estabilidade dos aterros de acesso.

- Recomendamos que futuramente as passarelas executadas em estrutura metálica em treliça, sejam feitas de modo invertido, isto é, as treliças ficarão acima do tabuleiro deste modo aumenta-se o vão sobre o corpo hídrico diminuindo a possibilidade de retenção de detritos no caso de aumento do nível do rio – diz o engenheiro Jorge Soares, responsável pelas inspeções.

Publicidade

Para o secretário Bruno Kazuhiro, o Programa Caminho Seguro é essencial para que os municípios não fiquem ilhados em futuros eventos climáticos. Trata-se de uma ação preventiva que vai dar mais segurança à população fluminense e que se conecta com as determinações do governador Cláudio Castro de atenção a todas as cidades do estado.

- A prevenção é muito importante, principalmente nessa área de serra porque as chuvas costumam causar tragédias. Essa vistoria prévia de pontes, passarelas e encostas permitirá ações pontuais que poderão evitar tragédias no futuro – conclui Bruno Kazuhiro.