Natividade: Mais de 100 casas atingidas pela forte chuva com granizo na zona rural Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 09:31 | Atualizado 01/04/2021 09:52

NATIVIDADE - A noite de quarta-feira, 31, foi de tensão para 100 famílias no distrito de Ourânia, em Natividade, no Noroeste Fluminense, além de outras - ainda não contabilizadas - em Bananeiras, Cruzeiro da Vala e Esperança, na zona rural, após um temporal com queda de granizo que atingiu centenas de casas. Uma comitiva com a equipe da Defesa Civil Municiapl e Secretaria Municipal de Assistência Social esteve no local com o prefeito, Severiano Rezende, e os vereadores Kará Márcio e Mayco do Candinho. Ao DIA, Kará disse que as mais afetadas foram as residências com telha de amianto, pois várias foram furadas com a força das pedras de gelo e alguns imóveis com telha de alumínio tiveram o teto afundado. Na manhã desta quinta-feira, 01, as equipes retornaram aos locais para viabilizar ações e ajuda aos moradores.



Casas em Ourânia foram atingidas pelas pedras de gelo. Foto: reprodução internet