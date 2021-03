Temporal no Rio registra queda de árvores, ventania e até chuva de granizo Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 11:28

Rio - Um temporal atingiu o Rio na madrugada desta terça-feira. Moradores de Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, relataram que choveu até granizo no bairro. As pedras de gelo começaram a cair por volta de 00h50. Além disso, alguns lugares registraram forte ventania e queda de árvores.





A Barra da Tijuca e os bairros da Zona Sul do Rio eram os mais atingidos até as 2h30. Houve queda de árvore no Flamengo, Botafogo, Copacabana, São Conrado e Itanhangá.



À 1h50, a Avenida Niemeyer, entre a orla do Leblon e o Hotel Sheraton, foi interditada devido ao registro de chuva acima de 5mm/1h (7,4 mm) na estação Vidigal.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a capital fluminense entrou em estágio de mobilização, à 00h40 desta terça-feira. Para as próximas horas, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Também há previsão de chuva forte para o Sul Fluminense e para a Costa Verde. A máxima prevista para hoje é de 32º e a mínima de 23º.

Recomendações:

Acompanhe a previsão do tempo;

Cadastre-se no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto gratuita;

Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Veja a previsão para os próximos dias:

TERÇA: Mínima: 23°C - Máxima: 32°C (Chuva fraca a moderada isolada)

QUARTA: Mínima: 18°C - Máxima: 28°C (Chuva fraca a moderada isolada durante a tarde/noite)

QUINTA: Mínima: 17C° - Máxima: 29C° (Chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada)

SEXTA: Mínima: 17C° - Máxima: 29C° (Chuva fraca a moderada isolada durante a noite)

SÁBADO: Mínima: 18C° - Máxima: 30C° (Chuva fraca a moderada isolada durante a tarde/noite)