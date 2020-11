Chuva de granizo no Centro do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 19:09 | Atualizado 05/11/2020 19:33

Rio - Núcleos de chuva provocaram temporal com granizo em alguns pontos do Centro do Rio. Com a entrada de umidade vinda do oceano, a quinta-feira na cidade foi de tempo instável na cidade. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca a moderada isolada para as próximas horas.



A página Diário do Rio compartilhou um vídeo do momento da chuva de granizo – que acontece quando o vapor de água, congelado, fica com mais peso do que a nuvem pode aguentar e cai, em forma de pedra de gelo. Confira!



Publicidade

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o ocorrido. "Choveu granizo hoje a tarde aqui no Rio! 2020 tá fod* ein", disse um. "Desde que eu tinha 10 anos que não via chover granizo aqui no Rio. O mundo tá acabando mesmo", comentou outro. "Chuva de granizo no centro do Rio. É o fim dos tempos mesmo galera", comentou um terceiro.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias



Publicidade

Na sexta-feira (6), o tempo ainda se manterá instável devido à atuação de um sistema de baixa pressão no oceano. Há previsão de chuva fraca, isolada, durante a madrugada – nos demais períodos do dia, pela manhã e à tarde e à noite, não há mais previsão de chuva.

Entre o sábado (7) e o domingo (8), a nebulosidade estará variada, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva na cidade do Rio de Janeiro.

Publicidade

Na segunda-feira (8), ventos em médios e altos níveis da atmosfera vão provocar mais nuvens e criar condições para chover de fraco a moderado, em pontos isolados, durante a noite.