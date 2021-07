Paduano Esporte Clube goleou o Atlético Carioca por 5 a 0. - Foto: Ana Fotografia Brasil/ divulgação

Paduano Esporte Clube goleou o Atlético Carioca por 5 a 0. Foto: Ana Fotografia Brasil/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 13:59

O Paduano Esporte Clube Brasil volta a campo no dia 18 de julho contra o Barcelona pela 10ª rodada da Série C do Carioca de 2021. O Trovão Azul enfrentou o Atlético Carioca pela 8ª rodada no Estádio Centro de Futebol Zico (CFZ), na quinta-feira (01/07) quando dominou os 90 minutos e goleou o Atlético Carioca por 5 a 0. Com essa vitória o Paduano se isola na liderança do Campeonato com 21 pontos.

O Jogo - No primeiro tempo aos 31 minutos, Fernando abriu o placar para o Trovão Azul, já no fim do primeiro tempo aos 41 minutos, Anderson Domingues amplia e faz 2 a 0 para o Paduano.

Publicidade

No segundo tempo logo aos 7 minutos. Anderson de cabeça, faz seu segundo gol na partida e o 3° do Paduano, aos 19 minutos, Léo faz o 4° do Paduano. E para fechar a goleada, Fernando faz o 5° gol do Paduano aos 35 do segundo tempo.

Mais uma vitória - O próximo jogo do Paduano seria no domingo dia 11 de julho contra o Resende, mas o Clube desistiu de disputar o campeonato, com isso o Paduano garante mais 3 pontos na tabela por WO e volta a campo no dia 18 de julho contra o Barcelona pela 10ª rodada.