A ocorrência foi registrada na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 13:53 | Atualizado 02/07/2021 14:23

ITAPERUNA - Vinte e um pinos de cocaína e cento e noventa e três buchas de maconha foram apreendidas no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram verificar informação sobre a venda de entorpecentes na Rua Balbino Moreira. Durante buscas em uma residência as drogas foram encontradas. A ocorrência foi registrada na 143ª DP. A Polícia Civil investiga o caso.