Cardoso Moreira desmente distribuição de "vale-gás" pelo Governo.Foto: divulgação/PMCM

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 14:10

CARDOSO MOREIRA - A prefeitura de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, emitiu uma nota desmentindo uma informação que está circulando nas redes sociais de que o Governo estaria distribuindo uma espécie de vale-gás no valor de R$110,00 mensais por família.

No comunicado é ressaltado que informação é falsa. "Acontece que, na realidade, existe um programa do Governo de São Paulo que vai pagar o benefício do vale-gás para as pessoas que estão no CadÚnico que residem naquele estado. Portanto, não há qualquer programa do Governo Federal para distribuição de vale gás", explica a nota.

A prefeitura ainda alerta "Fique ligado! Não caia em FAKE NEWS. Acredite somente em fontes oficiais e confiáveis", conclui o comunicado.