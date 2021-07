O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 136ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:26

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 16 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, no Loteamento Alvim, bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua José Silva/Rua Três verificar informações sobre a venda de entorpecentes. Durante diligências, os agentes teriam observado o jovem entrando em um terreno, onde parte da equipe militar encontrou 43 pinos de cocaína (38,70 gramas) e 36 buchas de maconha (54,2 gramas).

O caso foi registrado na 136ª DP onde o suspeito foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da lei 11343/06, sendo o mesmo liberado após prestar depoimento na presença de seu pai.