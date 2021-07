Informações anÃŜnimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. - Foto: reprodução internet

Informações anÃŜnimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:16

MIRACEMA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o crime que deixou um adolescente de 12 anos baleado, no bairro Viradouro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram informados sobre denúncias de disparos e se deslocaram até a Rua Sebastião Gonçalves Moreira. No local os agentes se depararam com o jovem ferido. Ele teria relatado, que dois homens não identificados de moto e usando capacetes, teriam se aproximado e o que estava na garupa, atirou contra ele, que foi socorrido até a unidade de urgência, onde permaneceu sob observação. Até o fechamento do registro da tentativa de homicídio na 137ª DP, os suspeitos não haviam sido localizados.

