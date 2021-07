Militares do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) de Nova Bom Jesus presentearam José Luiz, fã-mirim da PM. - Foto: divulgação

Militares do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) de Nova Bom Jesus presentearam José Luiz, fã-mirim da PM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 14:59

BOM JESUS DO ITABAPOANA - O sonho de ser policial militar faz parte da vida do pequeno José Lucas, de 7 anos, morador de Nova Bom Jesus, localidade em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Fã-mirim da corporação, o garoto tem frequentemente o retorno do carinho vindo dos militares do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2 Cia, no Posto de Policiamento Comunitário (PPC), onde reside, e desta vez ganhou uma viatura de brinquedo.

Indo além do lema da PMERJ "Servir e Proteger", os policiais subtenente PM Frias; 1⁰ sargento PM Quirino e 2⁰ sargento PM Cesar Silva realizaram mais uma sonho do filho do casal Joseane e Edson. Durante a entrega da réplica do carro da PMERJ, o menino emocionado agradeceu aos heróis da vida real pelo presente. Os agentes "de sangue azul" se transformam diariamente nos ' Guardiões do Noroeste".

Publicidade

Os militares do PPC de Nova Bom Jesus se juntam em datas especiais como Dia das crianças, Natal e aniversários das crianças, entre outras, e costumam presentear os pequenos da comunidade. A busca pela proximidade faz parte do trabalho que busca garantir a segurança pública atuando no bem estar social, paz e

Para o chefe do Posto, subtenente PM Frias, o sonho de muitas outras crianças como José Lucas em seguir a carreira Militar é motivo de orgulho para a corporação. "Para nós é um gesto de gratificação ver meninos e meninas interessados em nosso trabalho é almejando o sonho de ser policial. Não há palavras para expressar a alegria de cada policial militar com este reconhecimento", disse.