Fato foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/06/2021 13:13

ITAPERUNA - Uma sacola com cinquenta e nove buchas de maconha e vários pinos vazio; além de 337 pinos e um invólucro de cocaína foram apreendidos no bairro Carulas, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar a existência de entorpecentes escondido na Rua Maria Madalena da Silva Bastos. Em um monte de areia os militares encontraram os materiais.

O fato foi registrado na 143ª DP. Os materiais foram encaminhados à perícia. A Polícia Civil investiga o caso.