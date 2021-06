A vacinação acontece das 8 às 14 horas, no Galpão Amarelo, no Centro de Varre-Sai. - Foto: divulgação/PMVS

A vacinação acontece das 8 às 14 horas, no Galpão Amarelo, no Centro de Varre-Sai. Foto: divulgação/PMVS

VARRE-SAI - A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai incluir um novo público-alvo na vacinação contra a Covid-19. Na quarta-feira (30/06), é a vez de gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos até 40 dias após o parto) e lactantes (mães que estejam amamentando até aos 12 meses) receberem a vacina.

“Demoramos a liberar a vacinação para as gestantes, pois é preciso muita cautela com esse grupo. Mas para se vacinarem, é preciso que as gestantes levem o laudo médico. É um passo muito importante a vacinação das gestantes, puérperas e lactantes”, afirmou a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai, Sabrina Pirozzi.

A vacinação acontece das 8 às 14 horas, no Galpão Amarelo, localizado na rua Theobaldo Pelegrini, nº 06, centro de Varre-Sai. É necessário levar o cartão do SUS, cartão do município e certidão de nascimento da criança (puérperas e lactantes).

Para receber a vacina contra a Covid-19 é necessário levar o cartão do SUS e o cartão do município.