Para participar, a candidata precisa ter de 16 a 25 anos e ser residente em Varre-Sai há pelo menos um ano. - Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 29/06/2021 14:59 | Atualizado 29/06/2021 15:00

Varre-Sai - A Prefeitura Municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Cultura (Departamento de Cultura) e de Turismo, vai realizar a partir da quarta-feira (30/06), as inscrições para o Concurso Garota Festival do Vinho 2021. O concurso será realizado de forma on-line e as cinco primeiras classificadas receberão troféus, sendo que as três primeiras serão premiadas.

As inscrições acontecem no Centro Cultural Sebastião Oliveira Vargas, das 8 às 16h30. Para participar, a candidata precisa ter de 16 a 25 anos e ser residente em Varre-Sai há pelo menos um ano.

O Concurso Garota Festival do Vinho elege a rainha e as princesas do Festival do Vinho de Varre-Sai que esse ano vai para a 46ª edição.

A diretora do Departamento de Cultura, Valderes Maria de Oliveira, falou da importância do concurso. “É com imenso carinho que convido as meninas de Varre-Sai para o Concurso Garota Festival do Vinho de 2021. É de grande importância a participação das garotas nesse concurso para abrilhantar os festejos do Festival do Vinho e deixar a colaboração de vocês nesse grandioso evento, em nosso município”, destacou a diretora do Departamento de Cultura.