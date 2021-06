Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 17:26

ITAOCARA - A prefeitura do município de Itaocara, no Noroeste Fluminense, decretou luto oficial de três dias após a morte por complicações da Covid-19 do vereador Diego Silvério Cidade (PSD). Um cortejo percorreu algumas ruas da cidade na manhã desta segunda-feira, 28 e o enterro ocorreu por volta das 11 horas. Diego tinha 33 anos e deixa esposa e dois filhos.

O falecimento ocorreu na noite de domingo (27). Em nota, a Prefeitura disse que "Diego trabalhou incansavelmente pelas crianças e adolescentes, sobretudo no esporte do município e tinha pela frente um grande trabalho a realizar no legislativo municipal".

A Câmara de Vereadores também lamentou a morte do parlamentar e disse que, nos últimos dias, vereadores, funcionários e assessores estiveram orando pela recuperação de Diego.

Diego estudou Educação Física e como instrutor de esportes, especialmente o futebol, seguindo os passos do pai, deu aula para diversas crianças. Na disputa das eleições teve 345 votos em 2016, ficando como suplente. Em 2020, conquistou 471 votos e se elegeu.