Mega-Sena 2384: ninguém ganha e prêmio acumula para R$ 20 milhões. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 17:48

Apesar de ninguém levar a bolada principal do sorteio da Mega-Sena concurso 2384 neste sábado, dia 26 de junho, e o prêmio de R$ 2,5 milhões não ter saído, no Noroeste Fluminense, cinco cidades tiveram apostas premiadas com a quadra. O evento ocorreu em São Paulo por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa. Confira o resultado: 09-13-22-25-26-31.

A modalidade premiou nas faixas menores. Na quina (cinco acertos) 57 apostas vão receber R$ 28,6 mil e na quadra (quatro acertos) 3,7 mil apostas conseguiram R$ 617.

Probabilidade - Para ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena 2384 era de uma em mais de 50 milhões. Já nas faixas de cinco e quatro números a chance aumentava para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Próximo sorteio - A Merga-Sena concurso 2385 está prevista para terça-feira, dia 29 de junho, às 20h (horário de Brasília) e será o primeiro sorteio da Mega-Semana de Férias e tem o prêmio de R$ 20 milhões. A comercialização das apostas será feita até às 19h em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou por meio do site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como apostar? O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

Prêmio da Mega-Sena concurso 2384

Os prêmios podem ser resgatados em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete premiado. Quantias menores que R$ 1.903,98 da Mega-Sena 2384 podem sacadas em lotéricas e apostas online também tem a opção de transferência do Mercado Pago.