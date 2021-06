Projeto é viabilizada através de uma Emenda de Bancada do Deputado Federal Luiz Lima (PSL), solicitada pela Prefeita, Geane Vincler. - Foto: divulgação/PMCM

Por Lili Bustilho

Publicado 29/06/2021 15:16

Cardoso Moreira - O mais novo núcleo de esporte educacional do projeto "Passaporte Para Vitória", do Instituto Léo Moura Sports será implantado em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. O projeto atenderá até 300 meninos e meninas, com idade entre 5 e 15 anos, ofertando, de forma gratuita, a metodologia e todo material necessário para aprendizagem.

A vinda do projeto é viabilizada através de uma Emenda de Bancada do Deputado Federal Luiz Lima (PSL), solicitada pela Prefeita Geane Vincler em sua ida à Brasília, que continua trazendo bons frutos para nosso município. "A chegada deste projeto é um sonho realizado, com a vinda dele, poderemos expandir ainda mais a oferta de aprendizagem do futebol para nossas crianças. Agradeço imensamente o carinho do Deputado Luiz Lima em enviar esta emenda para Cardoso Moreira, e tornar este nosso sonho realidade." Prefeita Geane Vincler

Atualmente, mais 14 municípios são atendidos pelo projeto, somando um total de 29 núcleos em todo estado do Rio de Janeiro, com um custo médio de R$351.604,62 para cada núcleo. "Acreditamos que esporte e educação caminham juntos. Através da inclusão social pelo esporte, crianças e jovens também terão acesso a noções de cidadania, disciplina e convivência em equipe, assim como eu tive durante muitos anos nas piscinas.", afirma o Deputado Luiz Lima.

O chefe de gabinete de Luiz Lima, Welbert Pedro, grande articulador entre o parlamentar e o Instituto Léo Moura, é responsável por coordenar as ações dos núcleos e fiscalizar o bom andamento do projeto. Segundo Welbert, a intenção é proporcionar inclusão social das crianças em vulnerabilidade social através do esporte. "O projeto busca, através do futebol, além da inclusão, a melhora do rendimento escolar, da saúde e da forma física dos seus beneficiários. Foi muito bacana poder ajudar nessa articulação e contemplar vários municípios do estado com este belíssimo projeto.", concluiu.