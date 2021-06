Desde a primeira turma, em 2011, já passaram pelo projeto mais de 720 jovens. - Foto: divulgação/ Firjan

Desde a primeira turma, em 2011, já passaram pelo projeto mais de 720 jovens.Foto: divulgação/ Firjan

Por Lili Bustilho

Publicado 29/06/2021 15:08

Continuam abertas as inscrições para 200 vagas gratuitas para turmas 2021 do Programa ViraVida: Jovens do Futuro. Por conta da pandemia, as atividades serão desenvolvidas em formato remoto, durante quatro meses consecutivos, para adolescentes e jovens de ambos os sexos, entre 15 e 22 anos, moradores de comunidades de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social em todo território fluminense.

“Trata-se de uma experiência que contribuirá para o autodesenvolvimento e para o desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho”, resume Celso de Souza Cunha, especialista em Projetos Especiais da Firjan SESI e coordenador do ViraVida.

O objetivo do programa é desenvolver um processo psicossocioeducativo voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social. São atividades que contemplam temas como habilidades socioemocionais, rede de direitos, saúde mental, projeto de vida, educação para o mundo do trabalho, língua portuguesa, matemática aplicada ao cotidiano e empregabilidade. Elas integram educação básica e noções de autogestão, assegurando aos alunos atendimento psicossocial voltado ao resgate de valores e ao fortalecimento de vínculos familiares. Ao término do curso, é realizado um acompanhamento para o mercado de trabalho.

Além da Firjan SENAI SESI, o programa tem como parceiras as Redes de Proteção de Direitos, tais como o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, CRES – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, Conselho Tutelar, entre outros. Desde a primeira turma, em 2011, já passaram pelo projeto mais de 720 jovens.

