Igor Pereira Corrêa de Souza, o Igor Russo, de 33 anos, e Rafael Lennon Ramos Baptista, de 32 anos - Divulgação

Igor Pereira Corrêa de Souza, o Igor Russo, de 33 anos, e Rafael Lennon Ramos Baptista, de 32 anosDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:23

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar às prisões de Igor Pereira Corrêa de Souza, o Igor Russo, de 33 anos, e Rafael Lennon Ramos Baptista, de 32 anos. Eles são os principais suspeitos de executar a tiros dois jovens, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (2). O duplo homicídio ocorreu na Rua Pastor Martin Luther King, em um dos acessos do Morro do Cotó, que fica no bairro Cerâmica

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Igor Russo armado descendo de um carro prata e rendendo os dois. Em seguida, ele pede para que os dois deitem no chão, os revista e dispara quatro vezes contra eles. Após o crime, o homem entrou no carro e fugiu do local. Já Rafael é dono do carro onde os dois estavam antes da abordagem às vítimas.



Publicidade

De acordo com as investigações, Igor Russo seria o chefe de uma milícia que atua no bairro Cerâmica. Ele foi reconhecido em vídeo por policiais que o prenderam em maio de 2020, durante uma operação da especializada.



A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) instaurou um inquérito para investigar a morte dos dois jovens. Contra os dois, que já são considerados foragidos da Justiça, foi expedido um mandado de prisão por homicídio qualificado.



Publicidade

O Disque Denúncia recebe informações sobre os dois procurados, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.



A DHBF está encarregada das investigações e do inquérito criminal.