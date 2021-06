Participaram do evento vereadores; o Diretor de Ordem Pública Sgtº PM Navarro; o chefe de Gabinete, Claudinei Mello e o Comandante da G.C.M, Wagner Almeida, junto dos inspetores Israel Pimenta e Gilmara Robaina. - Divulgação PMI

Participaram do evento vereadores; o Diretor de Ordem Pública Sgtº PM Navarro; o chefe de Gabinete, Claudinei Mello e o Comandante da G.C.M, Wagner Almeida, junto dos inspetores Israel Pimenta e Gilmara Robaina.Divulgação PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 29/06/2021 14:21 | Atualizado 29/06/2021 17:48

ITALVA - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Italva, no Noroeste Fluminense, além de um novo fardamento contará com cursos de aprimoramento. O anúncio foi feito pelo prefeito Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, na manhã desta terça-feira, dia 29, em uma reunião no Centro de treinamento da Emater Rio, no bairro Boa Vista. A apresentação da nova farda ocorreu obedecendo às normas de prevenção e combate à Covid-19.

Léo Pelanca destacou que "Segurança Pública se faz com planejamento, investimento e claro, ouvindo a categoria para buscarmos sempre a melhor capacitação. Está foi uma manhã extremamente especial não só para o o Executivo e o Legislativo de Italva, mas para toda Guarda Civil Municipal e Ordem Pública Municipal. Nosso objetivo é proporcionar à população também o bem estar e seguir progredindo em todos detalhes cada vez mais. Um governo de confiança para todos os italvenses", ressaltou o prefeito.

Participaram do evento os vereadores, Joel Enfermeiro (Presidente da Câmara Municipal de Italva); Claudioney Mesquita; Arthur Moreno; Binho da Água e Dinho Fagundes, além do Diretor de Ordem Pública Sgtº PM Navarro; o chefe de Gabinete, Claudinei Mello e o Comandante da G.C.M, Wagner Almeida, junto dos inspetores Israel Pimenta e Gilmara Robaina.

Na ocasião, o prefeito informou que nos próximos meses irá intensificar a qualificação dos agentes por meio de cursos de aprimoramento.

O diretor do Departamento de Ordem Pública, sargento PM Navarro, em entrevista ao O DIA comentou que a GCM tende a seguir os novos modelos de cidades referência em segurança pública. "A Guarda no país tem se tornado mais atuante do que nos anos anteriores. Se deixou de ter apenas agentes que tomam contam de prédios patrimoniais públicos para serem mais presentes e auxiliarem na amplitude da segurança. A tendência é a instituição se tornar uma polícia municipal assim como já acontece por exemplo em São Paulo. Acredito, inclusive, que a nova sede da GCM inaugurada no dia 12 de junho foi o primeiro passo para muitas novas conquistas e parcerias na Região que vão proporcionar a GCM de Italva novos cursos, conhecimentos e atualizações no setor de segurança pública. Nosso prefeito visa o melhor para a população e não mede esforços pelos italvenses", enfatizou.