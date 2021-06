O fato foi registrado na 137ª Delegacia Legal de Miracema. - foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 17:22

Laje do Muriaé - Um adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Nova Laje, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Ele tentou fugir da abordagem de policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ), mas foi feita perseguição e os militares conseguiram alcançar o suspeito. Durante buscas no local onde estava o rapaz foram encontrados 14 pinos de cocaína e uma bucha de maconha. A mãe do menor de idade foi contatada e o caso seguiu para ser registrado na 137ª Delegacia Legal de Miracema. O adolescente foi autuado no fato análogo de tráfico de drogas.